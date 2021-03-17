Захарова заявила о «недоразвитости» мысли посла Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, заявивший о «моральной ответственности» Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, забывает, что в то время полуостров входил в состав РСФСР, то есть России. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву, — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что «моральную ответственность» на Берлин можно также возложить за поддержку антиконституционного переворота на Украине, а также за невыполнение Киевом обязательств по Минским соглашениям.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что содействие украинским властям в возвращении Крыма является «моральной обязанностью» Германии, учитывая миллионы украинских жертв нацистского террора.
Как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене. Он призвал местную полицию разобраться с этим инцидентом и наказать виновных.