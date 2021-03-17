Захарова заявила о «недоразвитости» мысли посла Украины в Германии

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Вооружённые силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на востоке страны, чтобы спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам очередного заседания.

Вооружённые силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению [сил]. <...> Циничный расчёт при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь...