Захарова призвала мировое сообщество препятствовать реабилитации нацизма

Доклад американской разведки, в котором говорится о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в США, — это дезинформация и очередная порция лжи. Так на обнародованный спецслужбами Штатов документ отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В докладе американской разведки содержатся обвинения Москвы в попытках поддержать Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах президента. Также в докладе говорится, что параллельно Россия пыталась дискредитировать соперника...