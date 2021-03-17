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Политика

Захарова призвала мировое сообщество препятствовать реабилитации нацизма

15:14, 17 марта 2021

Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы препятствовать попытка отдельных стран реабилитировать «Гитлера и фашизма». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на круглом столе «Без срока давности. Геноцид советских народов: холокост в Прибалтике».

Я хотела бы поддержать нетерпимость. Нетерпимость к попыткам оправдать, обелить нацистских преступников и их сообщников. В целом ряде стран героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики, это факт, — приводит ТАСС слова Захаровой.

По её словам, необходимо использовать любую площадку для проявления нетолерантного отношения российской общественности к проявлению такого реваншизма.

Если мировое сообщество допустит переписывание истории, то через какое-то время, достаточно скоро, мы будем свидетелями свершившейся политики реабилитации Гитлера и фашизма, — заключила она.

Как сообщал NEWS.ru, Госдума приняла в заключительном, третьем чтении законопроекты, усиливающие административное и уголовное наказание за реабилитацию нацизма. Поправки предусматривают ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы сроком до пяти лет.

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