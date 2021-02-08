Захарова заявила о «мощных силах Запада», стоящих за Навальным

https://static.news.ru/photo/d1179a8e-6a23-11eb-9403-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что за деятельностью политика Алексея Навального стоят «мощные силы и финансы». В качестве подтверждения она сослалась на опубликованный государственным телеканалом RT видеоролик, якобы полученный из ФСБ.

Если ещё какое-то время назад нам всем рассказывали о том, что это исключительно внутренняя история и за ней не стоит никаких зарубежных сил, то на сегодняшний момент мы прекрасно видим, что это не так, что это очередное враньё. И силы, так сказать, мощные стоят, и финансы стоят, о чём говорит тот самый видеоролик, который был не так давно распространён: о том, как один из членов этих ячеек, аффилированных с Навальным, встречался с британским якобы дипломатом — на самом деле это был сотрудник, агент британских спецслужб — и обсуждал финансирование их деятельности на территории РФ, — сказала она.

По её словам, речь в разговоре шла об «огромных суммах», которые нужно было «вливать» в работу структур Навального для «раскачки ситуации в России». Самым «удивительным, отвратительным и невозможным» для представителя МИД стал разговор о прямой агрессии в отношении банков РФ.

Вы представляете, что это такое: распространить порочащие материалы в отношении российских банков? Что должно быть выгодно банкам британским и британской финансовой системе? И на это обсуждалось выделение соответствующих сумм, — добавила она.

Захарова считает, что всё «вскрылось» из-за поддержки американских интернет-платформ.

Посмотрите: хочешь — не хочешь, но тебе всё время приходят уведомления на телефон: «Посмотрите такой-то ролик, связанный с деятельностью всех структур, которые связаны с Навальным, посмотрите материал Deutsche Welle на эту тему, посмотрите ещё что-то». Это приходит даже мне — человеку, который на это не подписан, — сказала она.

Дипломат добавила, что вовлечённость интернет-платформ США в поддержку «незаконной деятельности» в России «колоссальная». Однако сегодня были получены доказательства такого вмешательства, передаёт ТАСС.

Накануне RT опубликовал ролик, якобы полученный из ФСБ, на котором человек, представленный как исполнительный директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Владимир Ашурков встречается с неким британским дипломатом, «которого ФСБ считает агентом MI6».

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 февраля американский видеохостинг YouTube заблокировал видео Навального, где политик звонит сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, которого считает одним из своих отравителей. Позднее видео разблокировали.