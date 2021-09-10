Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в РФ

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Вице-премьер России Алексей Оверчук призвал граждан Белоруссии не верить слухам о планах Кремля поглотить своего союзника. Он отметил, что прошедшие десятилетия сосуществования и отношений показали истинное положение вещей в отношениях Минска и Москвы. Об этом он рассказал в ходе интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура.

Оверчук подметил, что за 30 лет после распада Советского Союза никто не нарушал государственный суверенитет в странах СНГ. После распада СССР прошло уже 30 лет и никто никого не поглотил,...