Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
21:14, 11 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вмешательство США в дела и выборные процессы России подтверждено документально. Американская сторона уже проинформирована о доказывающей это ситуации, отметила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
С территории Соединённых Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтверждённые документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы, — пояснила представитель МИД.
Она добавила, что американская сторона пока никак не отреагировала на полученную информацию.
Ранее стало известно, что компании — разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном. Об этом заявила Мария Захарова. По её словам, установлены IP-адреса приложений. Все они находятся в Соединённых Штатах. Компании, участвовавшие в разработке «Умного голосования», «так или иначе связаны с Пентагоном», подчеркнула Захарова.