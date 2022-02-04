Захарова заявила, что журналисты DW должны сдать аккредитации 4 февраля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции заявила, что внешнеполитическое ведомство готово отменить запрет на вещание телеканала Deutsche Welle в России в том случае, если власти ФРГ также снимут запрет на вещание RT. Она также рассказала о возможном будущем сотрудников московского корпункта немецкой медиакомпании, отметив, что им не требуется уезжать из Москвы, сообщает RT.

Если Германия пойдёт на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдёт на нормализацию ситуации, мы ответим так же, — подчеркнула дипломат.

Она также рассказала о дальнейшем варианте развития событий для работников немецкого телеканала.

Мы проинформировали корпункт DW о его закрытии с сегодняшнего дня, с 4 февраля, и было направлено уведомление о необходимости в течение дня сотрудникам корпункта сдать аккредитацию. Также нас спрашивали, означает ли, что они должны уехать <...>. В корпункте порядка 19 человек, из них 16 — граждане России. При этом, даже когда мы говорим о трёх гражданах другой страны, в данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать, — подвела итог Захарова.

Ранее московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране. На самом телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.

Поводом послужило решение комиссии по надзору за СМИ запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.