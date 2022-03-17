Захарова рассказала о войне ВСУ с детьми Донбасса

Бойцы Вооружённых сил Украины продолжают терроризировать детей, проживающих на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала удар ракеты «Точка У», нанесённый по центру Донецка 14 марта, пишет Lenta.ru.

ВСУ продолжают воевать с детьми Донбасса. Неужели Киеву мало «Аллеи ангелов» (мемориал в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса украинцами. — NEWS.ru) в Донецке? На Западе промолчали в связи с очередным зверством своих украинских подопечных, как будто ничего не произошло, — заявила Захарова.

Ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка 14 марта. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР).

В республике будет объявлен траур по погибшим в результате происшествия, которое в Народной милиции республики назвали терактом. Точная его дата пока не названа.

Отметим, что российская авиация за сутки уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Также был нанесён удар по арсеналу в Ровненской области, в результате которого уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами для тактического комплекса «Точка-У».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.