Захарова заявила, что Украина упустила шанс на мир в Донбассе

https://static.news.ru/photo/5670f424-6d61-11eb-a95d-96000091f725_660.jpg Фото: МИД РФ

Власти Украины делают всё возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договорённости между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, ставшего последствием государственного переворота на Майдане и силовой операции против Донбасса. Она подчеркнула, что жители самопровозглашённых ЛНР и ДНР отказались признать националистическую политику новой власти.

Захарова напомнила, что документ одобрил Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, после чего он стал частью международного права.

Уже к концу 2015 года в Донбассе должен был воцариться мир и начата работа по социально-экономическому восстановлению региона. К сожалению, договорённости так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает всё возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, пытается переписать минские договорённости, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В результате действий киевских властей Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, напротив, всё больше от неё отдаляется. При этом руководство на Украине даже уже не пытается скрывать нежелание соблюдать Минские соглашения. Захарова напомнила, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что эти договорённости нужны не для урегулирования конфликта, а для сохранения санкций в отношении России.

Мы предложили государствам — участникам ОБСЕ переподтвердить безальтернативный характер соглашения как основы урегулирования и призвать к безотлагательному выполнению его положений, — заявила дипломат.

Ранее представители США и Евросоюза в ООН сообщили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки».

Дипломаты из европейских государств, входящих в Совбез, представили совместную декларацию, в которой возложили на РФ вину за нестабильность в Донбассе. В документе выражается озабоченность из-за «присутствия российских военнослужащих в украинских регионах».

Постпред России при ООН Василий Небензя отверг все претензии и, в свою очередь, обвинил Киев в невыполнении условий Минских соглашений.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.