Захарова заявила, что у Путина и Лаврова нет счетов в Британии

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни у президента Владимира Путина, ни у министра иностранных дел Сергея Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала введение санкций Великобританией в отношении высшего руководства государства.

Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство королевства не заморозило, а отморозило что-то? — отметила дипломат.

Санкции в отношении президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в пятницу, 25 февраля, ввели ЕС и Великобритания. Ограничения касаются заморозки активов, но при этом не затрагивают поездки официальных лиц. Вслед за Евросоюзом и Британией о решении ввести санкции против Путина и Лаврова заявили в США. Своё решение Запад мотивирует событиями на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 февраля поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудили усиление санкций в отношении России и военную помощь Киеву.