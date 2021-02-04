Захарова заявила, что тема вмешательства США в дела РФ получит развитие

https://static.news.ru/photo/1d67a078-66e6-11eb-8697-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Тема систематичного вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела России сегодня может получить развитие на официальном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале дипломат заявила, что факты вмешательства Вашингтона лежат на поверхности. В свою очередь Москва может начать пристальнее интересоваться делами в США.

Мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне, — сообщила Захарова.

Она не стала делится более подробной информацией, однако напомнила, что Россия, опираясь на Устав ООН и другие международные документы, всегда исходила из права суверенных государств решать внутренние дела самостоятельно.

Ранее сообщалось, что посольство Соединённых Штатов Америки в России видело просьбу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён в список иностранных агентов, действующих на территории РФ) ввести санкции в отношении ряда российских граждан, обращённую к президенту США Джо Байдену.

С письмом о санкциях к Байдену обратился исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В число лиц, в отношении которых, по его мнению, Вашингтон должен ввести ограничения, включены 35 человек. Среди них руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Ашурков также намерен переслать этот список властям ЕС и Великобритании.

Как писал NEWS.ru посол США в России Джон Салливан накануне заявил, что Москва должна обсуждать с Вашингтоном ситуацию вокруг Навального. Дипломат признал, что это дело не входит в сферу двусторонних отношений, но при этом отметил, что есть ряд аспектов, которые вызывают озабоченность США. Салливан напомнил позицию Москвы, согласно которой арест Навального — внутренний правовой вопрос. Однако, по словам дипломата, Европейский суд по правам человека признал это решение незаконным.