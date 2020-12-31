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Захарова заявила, что США «пошли вразнос»

22:41, 01 января 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: mid.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выход Вашингтона из многих международных договоров и организаций. Она заявила, что США «пошли вразнос».

Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали её в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя всё это, — сказала она в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Она добавила, что американцы, возможно, вернутся в часть из этих договоров. Однако, по её словам, власти США настраивали население на отсутствие необходимости подчиняться международному праву и закону.

В 2018 году Соединённые Штаты вышли из ЮНЕСКО и Совета по правам человека при ООН, в 2019 году — из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в 2020 году — из Договора по открытому небу. Кроме того, президент США Дональд Трамп объявлял о выходе из ВОЗ.

Ранее Захарова назвала русофобию в США ключевым фактором внутриполитической борьбы. И главную роль в этом, по мнению дипломата, играют американские СМИ.

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