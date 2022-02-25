Захарова заявила, что Киев отказался от переговоров с Москвой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отказалась от ведения переговоров с Россией. По её словам, в Киеве предложили вернуться к вопросу о контактах с Москвой завтра, 26 февраля, сообщает ТАСС.

Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра, — подчеркнула Захарова.

О необходимости переговоров с Москвой ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Приемлемым местом для встречи в Киеве назвали Варшаву. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия ответила согласием на переговоры, однако затем представители украинской власти «ушли со связи».

Ранее стало известно, что экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала видеообращение, в котором попросила Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира. При этом она обратилась к нему на украинском языке. Поклонская подчеркнула, что призывает русских и украинцев к объединению, и выразила готовность направить все силы на предотвращение кровопролития родных для неё народов.