Захарова заявила, что Apple и Google игнорируют законодательство России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала на брифинге, что компании Apple и Google игнорируют требования российских регулирующих органов власти. Брифинг транслировал сайт МИД РФ.

Захарова напомнила о том, что компании уже не выполнили часть законных требований и не прекратили доступ к ресурсам, признанным в России экстремистскими.

Мы считаем, что подобное высокомерное избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистским контента приобретает по-настоящему неприемлемый характер в свете текущих электоральных процессов, — заявила она.

При этом Apple и Google, по словам Захаровой, с готовностью идут навстречу властям в странах Запада.

Ранее Роскомнадзор обратился к корпорациям Apple и Google с требованием удалить из AppStore и Google Play приложение «Навальный». Оно даёт доступ к записям сайта оппозиционера Алексея Навального (заблокирован Роскомнадзором) и «Умному голосованию».