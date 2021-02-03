Захарова: Запад всегда найдёт поводы для новых санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/259ca48a-65f3-11eb-8696-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что тюремный приговор оппозиционеру Алексею Навальному страны Запада могут использовать как очередной предлог для введения очередных санкций в отношении России, при этом, уверена она, США и Европе достаточно для этого любого повода.

Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого тёмного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Эта политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Представитель МИД подчеркнула, что Запад постоянно находит новые предлоги для санкций и при этом редко вникает в суть того или иного вопроса.

2 февраля в Москве по запросу ФСИН состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Симоновский суд удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.

Страны Запада неоднократно призывали власти России освободить Навального и выражали солидарность оппозиционеру.