Захарова: Запад свои обязательства превратил в мусор
Захарова: закрывающий российский бизнес Запад превращает в мусор подписанные обязательства
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:43, 14 марта 2022
Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ненормальной выглядит ситуация, когда Запад силой закрывает российский бизнес за рубежом. Так свои обязательства западные страны превратили в мусор, отметила она в эфире телеканала «Россия 1».
По поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, [которые] уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им понять, слово «навсегда» применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства, — подчеркнула Захарова.
Ранее стало известно, что многие зарубежные компании приостановили ведение бизнеса в России, однако есть и те, кому удалось частично обойти западные санкции и остаться на российском рынке, заявил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что некоторые фирмы приостановили поставки в РФ из-за рубежа, однако не закрыли производство на территории России.