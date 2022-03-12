Захарова: Запад свои обязательства превратил в мусор

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию агентства Reuters о том, что российско-украинские переговоры идут «прямо сейчас». Ранее вечером в воскресенье агентство со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры идут прямо сейчас. Пресс-секретарь уточнил, что данное мероприятие запланировано на завтра, 14 марта, пишет РИА Новости.

Нет. Переговоры запланированы на завтра, — заявил Песков. Ранее переговоры по урегулированию ситуации на Украине провели делегации из Москвы и Киева, рассказал Дмитрий Песков. Встреча проведена в видеоформате, делегацию из...