Захарова: Запад сам ускорил начало регулирования интернет-пространства

https://static.news.ru/photo/7d710f18-84c3-11eb-9df5-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Западные государства своими же поступками инициировали процесс регулирования интернет-пространства, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы всё время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий, — считает дипломат.

Она добавила, что онлайн-платформы пошли вразнос, блокируя российский контент, это смысловой и технологический тупик, заявили в МИД РФ. Дипломаты считают, что заокеанские площадки прибегают к подобным мерами для нечестной конкуренции.

По её словам, чем дольше продолжаются издевательства со стороны «модераторов» над материалами в Сети, чем сильнее подвергаются цензуре неудобные с политической точки зрения публикации, тем скорее и жёстче ответят регуляторы по всему миру. И виноваты в этом только интернет-монополии. Она припомнила ограничение доступа к документальному фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» на сайте YouTube.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия видеохостинга YouTube по ограничению доступа к документальному фильму «Крым. Путь на Родину» подпадают под санкции нового закона о запрете интернет-цензуры. В таких случаях предусмотрена возможность блокировки ресурса-нарушителя, заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.