Захарова: Запад подготовил ряд крупных провокаций на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад проводит подготовку общественного мнения для целого ряда крупных провокаций по теме конфликта на юго-востоке Украины. Речь может идти и о военных акциях, сказала представитель российского ведомства в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Ранее МИД Великобритании заявил, что Москва намеревается привести к власти в Киеве «пророссийского лидера», экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Идёт подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать, — подчеркнула она.

По словам Захаровой, главной целью подобных манипуляций является подготовка в масштабным информационным манипуляциям и провокациям, не исключено, что и военных. При этом, отметила она, на сегодня уже осуществлён целый ряд вбросов, причём речь не идёт о «подковёрном» уровне соцсетей, всё намного серьёзнее и в этом участвуют традиционные СМИ.

Вспомним статью в газете The New York Times относительно якобы эвакуации российского посольства на Украине, вспомним, только что был материал Bloomberg (о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. — NEWS.ru), который был опровергнут как МИД России, так и Министерством иностранных дел Китая, о чём заявило вчера же китайское посольство, — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ещё одним примером служит, отметила Захарова, недавний вброс МИД Британии по поводу подготовки переворота на Украине.

Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днём, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 01:30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем и заранее разослали материал по средствам массовой информации. <...> Мы отреагировали и будем реагировать, — подчеркнула представитель МИД.

Захарова назвала действия британского МИД злонамеренной информационной агрессией.

То вторжение, то перевороты, то есть линейка расширяется для того, чтобы бесконечно поддерживать тему на плаву, — отметила дипломат с иронией.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В свою очередь посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить глупые и опасные риторические провокации вокруг Украины. В посольстве считают, что Лондон спекулирует на антироссийской повестке и ещё сильнее накаляет обстановку вокруг Донбасса. Также там отметили «анекдотичность» заявлений Лондона о якобы намерении Москвы привести к власти в Киеве «пророссийского» экс-депутата Мураева.