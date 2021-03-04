Захарова: Запад поддерживает российскую оппозицию

https://static.news.ru/photo/5e63f584-7cc8-11eb-9c9a-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада поддерживают российскую оппозицию. По её словам, многие страны ЕС «играют в принципиальность».

Это касается очень многих вопросов — и отношений с Россией, неумения и невозможности под давлением Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал, — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что в самих странах Европы стремятся закрыть глаза на свои внутренние проблемы. По её словам, там известно множество случаев уголовного и политического преследования различных политик. Захарова напомнила о деле основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняют в нарушении закона о шпионаже, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

4 января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американской стороне в экстрадиции Ассанжа. Журналист находится в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона более 500 дней. Адвокаты пытаются добиться освобождения журналиста под залог из-за проблем со здоровьем.

6 января Магистратский суд района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, поскольку до этого он нарушал условия освобождения. Основатель WikiLeaks останется под стражей до рассмотрения апелляции американской стороны.

В США Ассанжу предъявили обвинения в 17 новых эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит тюремное заключение на срок до 175 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты Америки ввелисанкции против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом американская администрация сообщила во вторник, 2 марта.