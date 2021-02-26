Захарова: Запад отвергает неудобные вопросы по Алексею Навальному

Западные партнёры «с порога» отвергают любые неудобные вопросы и независимые мнения по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Например, продолжает дипломат, Франция не реагирует на предложение РФ предоставить результаты его анализов и юридической помощи. Подобное поведение она назвала применением двойных стандартов. Париж получил соответствующие документы ещё в сентябре 2020 года.
Любые отклонения от логики необоснованных обвинений и пренебрежения истиной, любые независимые оценки ситуации вокруг берлинского пациента, которые раскрывают предвзятость и ангажированность позиции Запада, с порога отвергаются нашими западными партнёрами и коллегами. Любые неудобные вопросы, любые предложения поговорить с фактами на руках, любые предложения обменяться данными полностью блокируются, — цитирует Захарову РИА Новости.