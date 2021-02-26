Захарова: Запад отвергает неудобные вопросы по Алексею Навальному

Работа дипломатических миссий излишне романтизирована в понимании непосвящённого человека. Однако она крайне сложна и временами сопряжена с большими трудностями и испытаниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал эвакуацию из Северной Кореи работников российского посольства, которые часть пути преодолели на дрезине. Дипломатическая служба — она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой, знаете, симпатичной...