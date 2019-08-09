https://static.news.ru/photo/647493f4-baa8-11e9-a369-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Южная Осетия готова к открытому диалогу с Грузией по всем текущим вопросам и проблемам.

В Цхинвале неоднократно делали предложения грузинским коллегам напрямую обсудить вопросы демаркации и делимитации совместной границы, — сказала Захарова.

#Захарова : Югоосетинская сторона готова к открытому диалогу с грузинскими представителями по любым текущим вопросам и проблемам. В Цхинвале неоднократно делали предложения грузинским коллегам напрямую обсудить вопросы демаркации и делимитации совместной границы. pic.twitter.com/KVTLEah7c7 — МИД России (@MID_RF) 9 августа 2019 г.

Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшевистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. Глава Южной Осетии считает, что потери и в 500 человек для небольшого народа являются огромными.

Как ранее писал News.ru, США вновь призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.