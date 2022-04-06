Захарова: мы ответим на антироссийские действия Японии

Россия не будет медлить с контрмерами в ответ на антироссийские действия Японии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС. Она также отметила, что Япония продолжает усиливать истерию, покорно исполняя указания, полученные из-за океана.

Официальный Токио с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую такую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнёрам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания, - сказала дипломат.

Она добавила, что нагнетание антироссийской истерии стало для японского руководства важнее, чем постковидное восстановление страны и стабильный экономический рост.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что в контексте актуальной ситуации на Украине единственно возможное развитие событий — это усиление антироссийских санкций. В то же время он отметил, что Японии не удастся избежать негативных последствий для своей экономики из-за введённых ограничений против РФ.

Накануне правительство Японии положительно отреагировало на решение членов оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS о начале сотрудничества в сфере разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Он назвал это «своевременным ответом» на проведение военной операции РФ на Украине.