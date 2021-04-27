Захарова выступила против цифровой диктатуры олигархов в Интернете

Активизировать усилия по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во избежание «цифровой диктатуры» призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.
Мария Захарова во вторник. 27 апреля, приняла участие в заседании Комитета ООН по информации, которое проходило в режиме видеосвязи.
Представитель российского дипведомства
Подобная цифровая диктатура и угроза бесконтрольного регулирования глобальных интернет-компаний диктуют острую необходимость активизации совместных усилий по формулированию общепринятых норм, которые поставят деятельность интернет-платформ на прочную основу международного права, — сказала официальный представитель российского МИД.
Захарова также отметила, что в некоторых странах поощряют нарушения журналистами ключевых стандартов их профессии «в угоду политической конъюнктуре».
СМИ, к сожалению, неприкрыто используются как инструмент по достижению конъюнктурных целей либо становятся жертвами политически ангажированного, дискриминационного отношения, — резюмировала Мария Захарова.
Ранее целый ряд американских социальных сетей, включая Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Причиной блокировки стали его заявления о беспорядках в Вашингтоне 6 января.
Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.