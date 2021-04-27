Захарова выступила против цифровой диктатуры олигархов в Интернете

https://static.news.ru/photo/20688aa4-a78b-11eb-aad5-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Активизировать усилия по формированию общепринятых норм регулирования работы интернет-платформ во избежание «цифровой диктатуры» призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

Мария Захарова во вторник. 27 апреля, приняла участие в заседании Комитета ООН по информации, которое проходило в режиме видеосвязи.

Представитель российского дипведомства подчеркнула , что «сосредоточенная в основном в одном государстве» группа западных медиаолигархов может использовать цензуру и дискриминацию в своих политических и коммерческих целях. По словам Захаровой, любые СМИ и законно избранные главы государств могут быть в одну минуту отключены от эфира.

Подобная цифровая диктатура и угроза бесконтрольного регулирования глобальных интернет-компаний диктуют острую необходимость активизации совместных усилий по формулированию общепринятых норм, которые поставят деятельность интернет-платформ на прочную основу международного права, — сказала официальный представитель российского МИД.

Захарова также отметила, что в некоторых странах поощряют нарушения журналистами ключевых стандартов их профессии «в угоду политической конъюнктуре».

СМИ, к сожалению, неприкрыто используются как инструмент по достижению конъюнктурных целей либо становятся жертвами политически ангажированного, дискриминационного отношения, — резюмировала Мария Захарова.

Ранее целый ряд американских социальных сетей, включая Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, заблокировали аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Причиной блокировки стали его заявления о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.