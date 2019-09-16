Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла сообщения СМИ, в которые говорилось о слежке российских дипломатов за ФБР.
Ранее Yahoo News сообщили, что высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
Нам предстоит увидеть и услышать ещё много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи,— сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её словам, подобные слухи связаны с тем, что до президентских выборов в США остался год.
Как писал News.ru, Захарова прокомментировала намерение США ввести санкции в отношении «Роснефти» за покупку нефти у Венесуэлы. Она попросила Вашингтон не пугать Москву санкциями.