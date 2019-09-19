https://static.news.ru/photo/a695b3ee-daf1-11e9-8666-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что заявления украинского посла о необходимости распада России говорят о том, что местная дипломатия вместо работы над ошибками вновь ищет «любимые грабли».

Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что распад России должен стать стратегической политикой для международного сообщества.

Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны, — отметила политик.

Она призвала украинского посла почитать статьи журналиста Дмитрия Гордона, в которых он утверждает, что в скором времени «от Украины останутся несколько кусков».

Вместо работы над ошибками киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли, — подытожила Захарова.

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о «глупых амбициях без должной амуниции» украинских дипломатов. Так сенатор отреагировал на слова посла Незалежной в Сербии о распаде России как стратегической политике для международного сообщества, писал News.ru.