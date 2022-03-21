Захарова высмеяла слова Псаки об уходе компаний США из РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:02, 22 марта 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая уверяла, что компании США сами решили покинуть Россию. В Telegram она написала, что подобное решение сам принял и газопровод «Северный поток — 2».
Как и «Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ, — отреагировала представитель МИД.
Так она прокомментировала слова Псаки, что власти США не имеют отношения к решению американских компаний.
Ранее стало известно, что Джен Псаки заявила: Белый дом не обращался с просьбой покинуть Россию к американским компаниям. Такое решение они принимали самостоятельно, отметила она.