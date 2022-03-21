Захарова высмеяла слова Псаки об уходе компаний США из РФ

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Япония, введя санкции в отношении России, принесла в жертву многолетний переговорный процесс о заключении мирного договора с Москвой, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Такие действия Токио также навредили интересам простых японцев, отметил он в Telegram.

Интересно, какую реакцию ожидали в Токио? По факту, Япония в угоду Вашингтону принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан,...