18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Захарова высмеяла слова Псаки об уходе компаний США из РФ

01:02, 22 марта 2022
Захарова высмеяла слова Псаки об уходе компаний США из РФ Мария Захарова Фото: MFA Russia/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая уверяла, что компании США сами решили покинуть Россию. В Telegram она написала, что подобное решение сам принял и газопровод «Северный поток — 2».

Как и «Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ, — отреагировала представитель МИД.

Так она прокомментировала слова Псаки, что власти США не имеют отношения к решению американских компаний.

Ранее стало известно, что Джен Псаки заявила: Белый дом не обращался с просьбой покинуть Россию к американским компаниям. Такое решение они принимали самостоятельно, отметила она.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео