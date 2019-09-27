https://static.news.ru/photo/7cdb6b00-e13d-11e9-b81f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Происходящее в США вокруг скандального телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она высмеяла спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси, заявившую о вероятной причастности России к политическому кризису.

Та во время обсуждения ситуации предположила, что РФ «приложила к этому руку».

Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней, — поиронизировала Захарова в Facebook .

За день до этого Пелоси обвиняла администрацию президента в попытке замять дело о телефонном разговоре.

Ранее, как писал News.ru, под давлением Демократической партии администрация Белого дома обнародовала стенограмму разговора двух лидеров, который ещё до публикации стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, Зеленский пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на то, что в двусторонних отношениях США и России не возникнет подобная ситуация, когда потребуется публикация стенограмм телефонных разговоров президентов.