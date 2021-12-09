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Захарова высмеяла Нуланд за слова о Екатеринбурге и Свердловске

07:28, 10 декабря 2021
Захарова высмеяла Нуланд за слова о Екатеринбурге и Свердловске Мария Захарова Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале высмеяла замглавы Госдепартамента США Викторию Нуланд за её познания о России. Поводом для этого послужило высказывание американского политика о Екатеринбурге и Свердловске.

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города, — написала Захарова.

Речь идёт о выступлении Нуланд в Сенате США в ноябре. Тогда она заявила, что, столица Украины Киев хочет идти по пути европеизации и больше походить на Берлин или Париж, чем на Свердловск или Екатеринбург.

Захарова также припомнила высказывание Нуланд о том, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина.

Это же надо так разбираться в России, — заключила Захарова.

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