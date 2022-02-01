Захарова высмеяла главу МИД Британии, обвинив её в незнании географии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале недавнее заявление министра иностранных дел Британии Лиз Трасс. В интервью BBC Трасс сообщила о возможном вторжении России на Украину и о связанных с этим поставках дополнительной поддержки для «наших балтийских союзников» через Чёрное море.

Захарова уличила коллегу в незнании географии, отметив, что для защиты Прибалтики надо действовать не через Чёрное море, а через Балтийское, от названия которого и происходит название региона.

Где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли-лайкли» образованием? Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков, — заявила Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти страны намерены расширить санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она добавила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что в случае введения таких санкций Россия должна ответить симметрично и ввести ограничения против британских компаний на территории страны. По его словам, рестрикции Лондона больно ударят только по тем богатым людям, которые ранее не вывели капиталы и инвестиции из Соединённого Королевства.