«Агенты 007 уже не те»: Захарова высмеяла утечку данных по Defender

Великобритания продемонстрировала очередную провокацию, прикрывая её порцией вранья. Так на сообщение об обнародовании секретных документов по вторжению британского эсминца в Чёрное море отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Пост на эту тему дипломат написала в своём Telegram-канале, высмеяв при этом британские спецслужбы.

Захарова привела информацию, которую раньше обнародовали журналисты BBC. Исходя из этих сведений, папку с секретными документами нашли возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии. В них говорится, что власти Великобритании приняли решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма со следующей целью: королевство намеревалось продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

Захарова сказала, что Лондон совершил провокацию, а теперь прикрывает её ложью.

Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки? — написала представитель ведомства.

Ранее член Совета Федерации и общественный деятель Алексей Пушков высказался об утечке данных по вторжению британского эсминца HMS Defender в акваторию Чёрного моря. Он полагает, что это был сознательный «слив» со стороны противников такого маршрута, сделанный для привлечения британского общественного мнения к вопросу. Позиция изложена в его Telegram-канале.