Захарова высказалась об отказе Зеленского от вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/5605070e-6a0b-11eb-9db3-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Она также с иронией прокомментировала заявление украинского лидера о том, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».

На кроликах экспериментируют меньше, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский объяснил отказ властей страны от закупки российской вакцины «Спутник V». Он заявил, что не собирается проводить эксперименты на гражданах государства. По его словам, сейчас не существует подтверждения утверждению об эффективности «Спутника V» на уровне 90–91% со стороны Всемирной организации здравоохранения или ведущих мировых специалистов.

Накануне украинский лидер заявил, что страна вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза. 25 января на Украине ослабили жёсткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Однако режим ЧС в стране в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 28 февраля. В стране пока не началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции.