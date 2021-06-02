Захарова высказалась о решении НАТО не звать на саммит Украину и Грузию

https://static.news.ru/photo/50f656c4-c342-11eb-9f25-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова прокомментировала решение НАТО провести предстоящий саммит без участия Украины и Грузии. Официальный представитель МИД сравнила позицию Альянса с родительским поведением, о чём написала в своём Telegram-канале.

Немного напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать». Жаль, не упомянул Столтенберг минские договорённости и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками, — написала дипломат.

Саммит лидеров стран НАТО состоится в Брюсселе 14 июня. В нём примут участие только союзники. Партнёры, включая Украину и Грузию, приглашены не были. Официальный Киев обеспокоен сложившейся ситуацией и сейчас пытается всеми силами привлечь внимание и обострить ситуацию на Донбассе.

На очередной встрече спецпредставителей киевские власти не захотели договариваться с представителями ЛНР и ДНР, а потребовали общения только с Москвой, которая вообще не является стороной конфликта. Тем не менее, Россия готова общаться, но исключительно по реальным вопросам.

Как сообщалось ранее, подготовка к запланированному на 14 июня саммиту НАТО, в котором, как ожидается, примет участие президент США Джо Байден, оказалась омрачена чередой проблем, обнаживших кризис единства внутри Альянса. Вслед за скандалом из-за предполагаемого отказа Турции согласовывать жёсткое коллективное заявление в адрес белорусских властей прогремел другой, который коснулся давней истории вокруг сбора Данией разведданных о своих союзниках.