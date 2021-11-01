Захарова высказалась о реакции ОБСЕ на приговор журналисту в Латвии

Мария Захарова упрекнула ОБСЕ за отсутствие реакции на приговор журналисту Юрию Алексееву, вынесенный судом в Латвии. Официальный представитель МИД назвала очевидной практику «зажима свободы слова и выражения мнений» в Латвии, о чём написала в своём Telegram-канале.

Процесс над журналистом в прибалтийской республике длился четыре года. Алексеев, известный своей критикой власти, был обвинён по трём уголовным статьям и приговорён к году и двум месяцам лишения свободы. Прокуратура Латвии обвинила журналиста в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов, распространении детской порнографии. Журналист опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными, но Пардаугавский суд Риги всё же вынес обвинительный приговор.

В ответ на это посольство России в Латвии призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы обратить внимание на приговор Алексееву и завило, что в Латвии продолжается «беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия». Однако реакции со стороны международных организаций не последовало.

Верится в эти обвинения с трудом. В противном случае обвинительная сторона вряд ли стала бы так рьяно настаивать на переводе судебных слушаний в закрытый для прессы и общественности режим. Тут, видимо, важен сам принцип: посадить любой ценой. Надо думать, не в последнюю очередь в назидание другим «строптивым» соотечественникам, — написала Захарова.

По словам дипломата, Алексеев намерен обжаловать приговор, но уже сейчас понятно, что сделать ему это будет «крайне сложно».

В Латвии практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной. В течение одной недели там выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии Первый Балтийский канал, теперь вот еще с одним «возмутителем спокойствия» разобрались. Тенденция очевидна. Как и отсутствие должной реакции ОБСЕ, — резюмировала Захарова.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина завила, что приговор оппозиционному русскоязычному журналисту Юрию Алексееву в Латвии в один год и два месяца лишения свободы является несправедливым и совершенно фиктивным. Его преследуют за «оппозиционную» точку зрения действующей власти, дело Алексеева сфабриковано.