https://static.news.ru/photo/f662d702-64b3-11ea-9519-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о нападении на советника секретаря СНБО в Киеве, отметив абсолютную никчёмность полиции. Националисты сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая должна была пройти в столице Украины.

В итоге они пытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Сергею Сивохо покинуть зал. Его толкнули в спину, и он упал.

Полиция в очередной раз продемонстрировала всё, что от неё осталось, проявив абсолютную никчёмность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца, — сыронизировала Захарова в Facebook.

Дипломат добавила, что обе стороны обвиняли в своём разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать «традиционного финала» в виде драк и оскорблений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение радикалов на его советника Сергея Сивохо. Инцидент произошёл в ходе презентации плана по примирению с Донбассом.