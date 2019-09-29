https://static.news.ru/photo/d6d91c66-a807-11e9-99f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Расшифровка телефонных переговоров глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что контактировать с Белым домом опасно. Действия Вашингтона меняют форму отношений между государствами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно, — рассказала сотрудница ведомства в эфире Первого канала .

Администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, Зеленский пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.

Ранее News.ru сообщал, что публикация беседы глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не понравится Ангеле Меркель, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.