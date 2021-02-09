Захарова увидела влияние Запада в акции сторонников Навального с фонариками

https://static.news.ru/photo/d2ddd0d0-6b7d-11eb-b438-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированная на 14 февраля акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые призвали россиян одновременно зажечь фонарики, является свидетельством попыток политического влияния Запада. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что всевозможные цветочки и ленточки — это характерный признак, когда «цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги».

Всё это — почерк зарубежных политологов, уверена Захарова. По её словам, как правило, подготовка акций со стороны США, натовских, брюссельских структур проходит именно так.

Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идёт работа, — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Новую акцию протеста глава сети штабов Навального Леонид Волков анонсировал на 14 января. Вскоре после этого стало известно, что он объявлен в межгосударственный розыск, в России вынесено постановление суда о его аресте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что власти не намерены играть с протестующими в кошки-мышки и что нарушения закона будут пресечены. Захарова же заявила, что соратники оппозиционера Навального получили инструкции по ведению подрывной деятельности в России из стран НАТО. Кроме того, она призвала не называть его сторонников оппозицией. По её мнению, это агенты влияния, которых натовцы инструктируют о формате митингов, писал NEWS.ru.