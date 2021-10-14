Захарова усомнилась в готовности США к диалогу с Россией

Москва готова к диалогу с Вашингтоном, и вопрос заключается лишь в том, готов ли Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя перспективы отношений двух стран после визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Слова российского дипломата приводит РИА Новости.

По словам Захаровой, все проблемные точки во взаимоотношениях России и США давно известны и неоднократно обсуждались. Вопрос заключается лишь в том, готовы ли страны идти вперёд.

Мы-то со своей стороны готовы, и мы неоднократно говорили, что наша позиция — не допускать уничижительного отношения в адрес нашего народа, нашей страны, не допускать попыток вмешательства во внутренние дела, не допускать даже мысли о том, что мы готовы или можем просто в угоду чьих-то интересов поступиться своим суверенитетом в самом широком смысле этого слова. Вопрос только в одном: они-то готовы? Они хотят? Или как всегда? — задалась вопросом Захарова.

Виктория Нуланд прибыла в Россию 11 октября с трёхдневным визитом для переговоров с отечественными дипломатами и официальными лицами других ведомств.

Ранее стало известно, что российские власти согласовали визит Нуланд в обмен на снятие санкций США с ряда российских должностных лиц, поскольку американский политик фигурировала в российских санкционных списках.