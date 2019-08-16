https://static.news.ru/photo/2d9c8b62-c051-11e9-b310-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия крадёт американские технологии для разработки гиперзвукового оружия.

Интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге, — написала Захарова в Facebook.

По её словам, Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции консула в Сан-Франциско, торгпредства РФ в Вашингтоне, резиденции консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке.

Но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте, — подчеркнула дипломат.

Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».

США и сами преуспели в краже чужих технологий, а если они в чём-то подозревают Россию, то пусть предъявят доказательства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, подобные заявления неприемлемы, однако «для американцев давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях».