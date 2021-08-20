Захарова уличила Запад в лицемерии по «Дождю» и привела чёрный список США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила всем критикам внесения телеканала «Дождь» в реестр иноагентов. Она привела в пример аналогичный реестр США, который действует с 1938 года. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Для тех знатоков цивилизованной стороны планеты, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности, зазеркальности и абсурдности» применения к «Дождю» и физлицам закона об иноагентстве, публикую скрины с сайта и ссылку самого сайта FARA об иноагентах в США. Закон старый — 1938 года, применение свежее, — написала Захарова.

Под записью дипломат также добавила ссылку с судебными делами против тех, кто нарушил законодательство США об иноагентах. В чёрном списке США оказались и физлица, и юрлица — практически 500 позиций.

Ранее бывшая ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак прокомментировала признание канала иностранным агентом. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что это — расправа над всеми свободными СМИ России. Она отметила, что работала на телеканале много лет и считает «Дождь» своей альма-матер.