Захарова уличила Госдеп в «нечеловеческой лжи и глупости»

Госдеп Соединённых Штатов выпустил публикацию о «имеющей место» российской дезинформации по Украине, в которой содержатся «пассажи просто нечеловеческой лжи», написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Например, фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооружённых сил на российской территории является передислокацией российских вооружённых сил на российской территории. Это шедевр, — заявила дипломат.

Еще более абсурдным Захарова назвала информацию Госдепа о том, что «ни о каком окружении России натовскими базами речи не идёт, и что никто не обещал не расширять НАТО на восток». Их доказательство представитель МИД назвала гениальным.

Из 20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО. Из 14 соседей РФ по суше только пять — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти, — считает Захарова.

В Госдепартаменте США анонимный чиновник обвинил российские СМИ в кампании дезинформации против Украины. В числе участников гипотетической кампании названы RT, Sputnik, РИА Новости. При этом никаких доказательств выдвинутым обвинениям представлено не было.

В ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель Госдепа, попросивший не называть его имени, заявил, что ФСБ якобы напрямую даёт указания и оказывает влияние на прокси-СМИ ради публикации контента, «порочащего и ложно обвиняющего Украину». В результате материалы таких прокси-СМИ попадают «не только в официальные СМИ (РИА Новости, RT и Sputnik), но и в другие».

Чиновник также сообщил, что Штаты в курсе продолжающейся работы разведки РФ по распространению дезинформации и пропаганды, «направленной на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций».