Захарова: Украина упустила шанс на сохранение суверенного государства

Власти Украины потеряли шанс сохранить суверенность своего государства после Евромайдана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат призвала президента Украины Владимира Зеленского вместе с другими представителями руководства страны подумать о судьбе её населения и переосмыслить политику.

Мы призываем администрацию Зеленского <...> подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах — Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году, — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова отметила, что военная операция на Украине продвигается согласно плану. Она отметила, что все поставленные цели и задачи российского руководства будут достигнуты: в их список входят демилитаризация и денацификация Украины, защита граждан ДНР и ЛНР от давления со стороны Киева, а также устранение угроз, поступающих в адрес России.

Напомним, что дипломат уточнила , что сроки проведения спецоперации будут зависеть от Киева. Представитель МИД РФ отметила, что требования России максимально понятны и просты и вытекают из целей и задач операции.

В настоящее время переговоры российской и украинской делегаций ведутся в формате видео-конференц-связи. На повестке военные, политические и гуманитарные вопросы.