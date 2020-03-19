https://static.news.ru/photo/4f5e06c6-69f3-11ea-b50f-fa163e6e4271_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская сторона готовит некий «Марш на Крым», который пройдёт 3 мая. Цель этой провокации — прорваться на полуостров через российскую границу, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистская и запрещённая в РФ организация) собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России, — заявила Захарова на брифинге.

Российские власти призывают украинскую администрацию не допустить этого. Ситуация усугубляется тем, что Европейский союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.