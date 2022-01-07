Захарова указала на противоречия позиций Харрис и Тихановской по протестам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале обратила внимание на противоречивые высказывания вице-президента США Камалы Харрис и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно уличных протестов. При этом дипломат сделала акцент на том, что оба политика являются сторонниками «западных ценностей» и заявляют о единстве подходов к демократии.

Захарова отметила, что Харрис сравнила штурм Капитолия в январе 2021 года с терактами 11 сентября 2001 года и атакой на Пёрл-Харбор в 1941 году. В офисе Тихановской, в свою очередь, говоря о событиях в Казахстане, назвали уличный протест одним из немногих способов выражения гражданской воли, доступных при авторитарных режимах.

Нет никаких «западных ценностей». А уж тем более единства. Даже на словах, — написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Запад собирается «помогать» народу Белоруссии, раскачивая ситуацию в стране изнутри. Прошедшую в Австрии международную конференцию по Белоруссии с участием Тихановской она назвала «диковатым мероприятием» и вмешательством во внутренние дела Минска.