Захарова: страны НАТО и ЕС проводят работы с веществами типа «Новичка»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны ведут исследования в отношении веществ, подобных «Новичку», в своих лабораториях. При этом они обвиняют Москву в том, что она скрыла часть военно-технической программы СССР. Комментарий на эту тему был распространён в субботу, сообщил ТАСС. При этом, по словам Захаровой, Германия, Франция и Швеция по-прежнему отвергают любое взаимодействие с Россией по вопросу предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Германия, Франция и Швеция в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и международных договорённостей о правовой помощи наотрез отказываются от соответствующего взаимодействия с нами, чтобы найти ответ на главный вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории Российской Федерации в биоматериалах «берлинского пациента» оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком». Напоминаем в данной связи, что работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза, включая вышеупомянутые государства. В США же зарегистрировано порядка 140 патентов, связанных с боевым применением пресловутых «Новичков» и защитой от них. Всё это — непреложные факты, — отметила Захарова.

Представитель МИД также обострила внимание на том факте, что США стали чаще продвигать в международном сообществе тему своей якобы последовательности в выполнении обязательств по КЗХО.

При этом, однако, официальные власти в Вашингтоне, а также тесно взаимодействующие с ними аналитики из СМИ не особенно акцентируют то обстоятельство, что боевые отравляющие вещества планируется уничтожить не ранее сентября 2023 года, то есть с нарушением изначально установленных по КЗХО сроков более чем на 10 лет. И это несмотря на то, что американская сторона в полном объёме располагает всеми финансовыми и техническими возможностями для скорейшей ликвидации остающегося у нее военно-технического потенциала, — подчёркивается в комментарии.

Кроме того, как отметила дипломат, страны, «повязанные евро-атлантической солидарностью», сейчас ещё агрессивнее выступают с беспочвенными обвинениями в отношении России. Они подозревают Москву в том, что она якобы скрывает части бывшей военно-технической программы СССР.

Непрекращающиеся антироссийские инсинуации на Западе выглядят особенно нелепо на фоне того, что Россия ещё в сентябре 2017 года завершила уничтожение доставшегося ей «в наследство» от СССР военно-химического арсенала (порядка 40 тыс. тонн) под строгим международным контролем. Наши призывы к укреплению режима КЗХО не встречают у западников конструктивного отклика. В результате с сожалением приходится констатировать, что некогда авторитетная независимая техническая организация ОЗХО превращается в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы государств, — добавила Захарова.

Ранее посол России в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что российская сторона получает невразумительные ответы и отписки на запросы по делу Навального.

Российский оппозиционер Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после приземления самолёта из Томска. Медики поставили диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили. Позднее политик был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Инцидент в итоге спровоцировал новую волну санкций в отношении России.