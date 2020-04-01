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Главная цель многосерийного интервью президента России Владимира Путина для специального проекта ТАСС заключается в том, чтобы максимальное количество людей смогли его посмотреть. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля отреагировал на критику телеведущего Владимира Соловьёва в адрес интервью журналиста ТАСС с Путиным. Песков сказал по этому поводу, что творческие люди часто «подвержены эмоциональной экзальтации». Многосерийное интервью...