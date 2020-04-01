Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны должны помогать друг другу в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции.
По её мнению, государства должны идти навстречу друг другу без каких-то веских причин.
Все страны должны помогать друг другу в принципе. И делать всё от них зависящее, чтобы международные кризисы не случались, — написала Захарова в Facebook.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство страны продлило карантинные меры до 13 апреля. Министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что это является единственным действенным способом перезапустить двигатели экономики и восстановить социальное измерение жизни.
Всего в мире коронавирусом заболели 862 234 человека, умерли более 42 тысячи пациентов, излечились более 178 тысяч человек.
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