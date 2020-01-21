https://static.news.ru/photo/e9f2ac6c-3c82-11ea-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.

Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека, — написала Захарова на странице в Facebook.

По словам представителя МИД РФ, публикация польского премьера — преступная попытка переписать историю. Она опровергла тезисы о том, что Красная Армия не освобождала Варшаву, а годы советской оккупации стоили Польше миллионов жизней.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Польши негативно реагируют на любые заявления РФ на тему Второй мировой войны и освобождения самой республики от нацистов, считает представитель Кремля в Варшаве Сергей Андреев.