Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.
Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека, — написала Захарова на странице в Facebook.
По словам представителя МИД РФ, публикация польского премьера — преступная попытка переписать историю. Она опровергла тезисы о том, что Красная Армия не освобождала Варшаву, а годы советской оккупации стоили Польше миллионов жизней.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Польши негативно реагируют на любые заявления РФ на тему Второй мировой войны и освобождения самой республики от нацистов, считает представитель Кремля в Варшаве Сергей Андреев.
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