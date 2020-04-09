Захарова: США заставляют Литву покупать американские тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/894caa84-7a8f-11ea-b381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты оказывают политическое давление на Литву, чтобы заставить её покупать американские тесты и средства защиты от коронавируса. Об этом на брифинге 9 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

США не стесняются оказывать давление на своих европейских партнёров, когда речь заходит о коммерческом интересе американских компаний. Вот сейчас объектом такого политического нажима стала и Литва с целью побудить Вильнюс к закупкам тестов и средств защиты от коронавируса, производимых американской корпорацией Thermo Fisher Scientific. Несмотря на невыполнение упомянутой компанией ранее заключённого с литовской стороной контракта, — цитирует ТАСС дипломата.

По её словам, такой подход является циничным и показывает, что американцы готовы наживаться даже на трагедиях.

Ранее NEWS.ru писал, что Литва закрыла въезд для легковых автомобилей, следующих из России и Белоруссии. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса. Въезд в республику на легковушках разрешён только через пункты контроля Салочяй-Гренцтале и Калвария-Будзиск на границах с Латвией и Польшей. Через них в страну ЕС могут попасть граждане Литвы, следующие транзитом иностранцы, а также люди, имеющие вид на жительство или разрешение на работу в республике. Грузовики могут по-прежнему въезжать в Литву через другие пункты пограничного контроля из России, Белоруссии, Латвии или Польши без каких-либо ограничений.

Первая смерть заражённого коронавирусом на территории Литвы была зарегистрирована 21 марта. Жертвой инфекции стал пациент из возрастной группы риска.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 млн человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.