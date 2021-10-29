Захарова: США ведут дело к разрушению консульских услуг в РФ

США сокращали число сотрудников на консульском направлении работы дипмиссии в России исключительно по собственной инициативе, ведя дело к разрушению услуг по выдаче виз в стране. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

То, что США сокращали численность их дипломатического состава именно на направлении выдачи виз, — это исключительно и только ответственность, прерогатива и право самих США. Почему они сокращали именно на этом направлении сотрудников? Был бы вопрос, если бы мы не понимали, к чему все идёт. А идёт все к разрушению консульских услуг США, которые они оказывали на территории нашей страны, — сказала Захарова.

По её словам, в посольстве США говорили, что они перераспределяют людей и берут их с консульского направления на другие участки, потому и не могут выдавать россиянам визы.

Это же ерунда по одной простой причине: других направлений, которые у них активно бы работали, просто нет, — подчеркнула Захарова.

По словам российского дипломата, в результате незаметно никакой активной работы США ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлениях. Причём последнее тесно связано с выдачей виз студентам и организованным группам.

То, что они убирали людей с консульского направления, с оказания консульских услуг, они это делали специально, и не надо сейчас делать вид, что якобы плохие русские не дают им возможности выдавать визы, — резюмировала представитель МИД РФ.

Москва ранее ввела ограничения на приём диппредставительством США граждан РФ и третьих стран. В результате посольство сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе будет приостановлено рассмотрение документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок.

В настоящее время у США в России работают около 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 человек.

Ранее Мария Захарова предложила США «остановить маховик эскалации».