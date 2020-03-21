https://static.news.ru/photo/e0a48bee-6b7b-11ea-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, заявила, что сейчас Штаты неспособны на серьёзный диалог, потому что в их стране идёт «период электорального экстаза».

О каких серьёзных переговорах с США можно говорить, если США вошли в период этого электорального экстаза, когда ничего серьёзного, ничего глубинного, ничего по-настоящему стоящего и важного обсуждать там никто не в состоянии, — отметила Захарова.

По её словам, американцы должны понять, что они должны вести диалог по серьёзным вопросам, а не жить от выборов к выборам. Особенно это касается тех, кто претендует на глобальное лидерство.

Кроме того, она добавила, что сейчас все усилия дипмиссии направлены на помощь гражданам РФ за границей, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что Захарова обратилась к россиянам, которые не могут вернуться из-за границы. Они должны связаться с российскими диппредставительствами. Для вывоза россиян было налажено взаимодействие между Минтрансом, Росавиацией, перевозчиками и МИД. Стороны прорабатывали возможные маршруты вывоза людей.