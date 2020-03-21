Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, заявила, что сейчас Штаты неспособны на серьёзный диалог, потому что в их стране идёт «период электорального экстаза».
О каких серьёзных переговорах с США можно говорить, если США вошли в период этого электорального экстаза, когда ничего серьёзного, ничего глубинного, ничего по-настоящему стоящего и важного обсуждать там никто не в состоянии, — отметила Захарова.
По её словам, американцы должны понять, что они должны вести диалог по серьёзным вопросам, а не жить от выборов к выборам. Особенно это касается тех, кто претендует на глобальное лидерство.
Кроме того, она добавила, что сейчас все усилия дипмиссии направлены на помощь гражданам РФ за границей,
NEWS.ru писал, что Захарова обратилась к россиянам, которые не могут вернуться из-за границы. Они должны связаться с российскими диппредставительствами. Для вывоза россиян было налажено взаимодействие между Минтрансом, Росавиацией, перевозчиками и МИД. Стороны прорабатывали возможные маршруты вывоза людей.
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