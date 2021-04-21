Захарова: США скрывают планы по развёртыванию нового ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/ff846828-a2ce-11eb-afa6-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США осознанно скрывают планы по развёртыванию нового ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обнародованный Госдепом США доклад «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

По её словам, претензии Вашингтона к РФ в сфере контроля над вооружениями не имеют под собой реального основания и являются прикрытием для деструктивных действий самих США. В МИД РФ назвали циничным подход Госдепартамента США к проблеме нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Недобросовестно подменяется серьёзный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвёрнутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991–92 годов, — говорится в комментарии МИД РФ на официальном сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили и «шаблонные обвинения» в адрес Москвы в нарушении Договора по открытому небу (ДОН), предназначенные только для прикрытия «собственных деструктивных действий» в отношении документа.

Накануне Счётная палата США признала, что готовность американских войск к ведению боевых действий снизилась из-за участия Белого дома в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет. Авторы документа оценили состояние ВС США с 2017 по 2019 год. По их мнению, больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников — КНР и РФ.

Ранее сообщалось, что США выразили готовность защищать Японию при помощи ядерного оружия. Вашингтон дал такое обещание в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. В случае нападения на страну в ход пойдут все возможные средства, сказано в указе, который подписали лично Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.