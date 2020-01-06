https://static.news.ru/photo/1d061d52-315f-11ea-b502-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами. Так она прокомментировала ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после убийства командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

На протяжении уже многих лет целый ряд политических деятелей в Соединённых Штатах регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами. Либо изначально в качестве провокаций создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам. Либо ошибки, которые совершались, прикрывались и оправдывались этим набором внешних факторов, — отметила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Госдепартаменте заявили, что иранский генерал уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Он подчеркнул, что американцы готовы покинуть Ирак, если тот заплатит за военно-воздушную базу, которая обошлась США в миллиарды долларов, писал NEWS.ru.