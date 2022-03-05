Захарова: США потратили $2,7 млрд на 2000 тонн вооружения для Украины

Только за последний месяц на Украину поступило 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, посчитала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В официальном Telegram-канале дипломат уточнила, что с 2014 года, по заявлениям представителей Госдепа, США предоставили Украине военную помощь на сумму в размере $2,7 млрд, включая $650 млн за 2021 год.

За первые полтора месяца 2022 года (ДО НАЧАЛА СПЕЦОПЕРАЦИИ) на Украине приземлились почти 50 военно-транспортных самолётов из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении министра обороны Украины Резникова и главы вооружённых сил страны Залужного от 14 февраля отмечается, что за последний месяц на Украину поступило 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, — написала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что в декабре 2021 года, президент США Джо Байден одобрил дополнительную военную помощь для Украины на сумму $200 млн. На эту сумму были закуплены противотанковые системы, гранатомёты, огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и другого оборудования.

Всего с 2014 года, по заявлениям представителей Госдепа, США предоставили Украине военной помощи на $2,7 млрд (за 2021 год — $650 млн). Великобритания всё последнее время увеличивала количество своих военнослужащих, дислоцированных в Восточной Европе в рамках передового присутствия НАТО. За последнее время Лондон передал Киеву свыше 2 тысяч противотанковых средств, — пишет Захарова.

Кроме того, она уточнила, что одним из ведущих поставщиков оружия Киеву стала Германия. По её словам, власти ФРГ собираются отправить более 2 тысяч моделей зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2», ранее принадлежавших ГДР, а также 500 зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Захарова добавила, что Словакия собирается передать Украине вооружение на сумму €4,4 млн ($4,8 млн).

Экспорт противотанковых средств также обеспечит Великобритания (2 тысячи единиц, включая переносные комплексы NLAW), Дания (2,7 тысячи противотанковых гранатомётов М72), Испания (более 1300 гранатомётов), Бельгия (200 единиц противотанкового оружия), Люксембург (100 комплексов NLAW). Эстония уже предоставила две партии ПТРК «Джавелин» и планирует дать девять гаубиц, — резюмирует дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не забудет Лондону его сотрудничества с неонацистами на Украине и киевским режимом. Также не останутся без внимания и поставки вооружений, которые применялись против военнослужащих РФ.